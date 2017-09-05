Карреньо-Буста стал первым полуфиналистом US Open, обыграв Шварцмана

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста стал первым полуфиналистом Открытого чемпионата США. В четвертьфинале 12-я ракетка турнира Карреньо-Буста одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом, получившим 29-й номер посева, со счётом 6:4, 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 59 минут. Карреньо-Буста 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету Шварцмана 4 эйса, 3 ошибки на подаче и 2 брейка.

За выход в финал US Open Карреньо-Буста сыграет с победителем матча Сэм Куэрри (США, 17) — Кевин Андерсон (ЮАР, 28).