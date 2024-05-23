Янник Синнер и Анна Калинская были замечены на совместном ужине в Париже

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер был замечен в Париже в компании с 25-й ракеткой мира россиянкой Анной Калинской. Совместный ужин теннисистов был запечатлён фотографом издания Dagospia.

По информации СМИ, Синнер и Калинская встретились в роскошном ресторане Langosteria, который работает при отеле Cheval Blanc. Из него открывается вид на Лувр и Эйфелеву башню. Анна якобы во время встречи позволила себе несколько бокалов вина, Янник же пил только воду.

Пост доступен в телеграм-канале Элита тенниса.

Напомним, слухи о романе Синнера и Калинской появились в итальянских СМИ 16 мая. Однако они не были подкреплены существенными доказательствами.