Бадоса: Соболенко и Жабер великолепные люди, а не просто отличные теннисистки

Испанская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса рассказала о дружбе с Ариной Соболенко и Онс Жабер.

«Я чувствую, что это очень ценно. Между нами чистые и очень настоящие отношения. Несмотря на то что в конце концов мы конкуренты, мы будем соревноваться в течение двух часов, а потом мы будем знать, как разделить чувства. Приятно иметь такую ​​поддержку. Мы проводим много недель вместе, больше, чем с семьёй. Мы знаем, через что проходим, потому что мы теннисисты. Мы можем сопереживать друг другу.

Приятно иметь таких подруг, потому что они великолепные люди, а не просто отличные спортсменки. Меня очень вдохновляет, когда они рядом со мной… иногда сложно играть друг с другом. Но мы знаем, как отделиться… мы очень конкурентоспособны. Мне нравится тот момент, когда мы просто соревнуемся. Дружить и одновременно соревноваться — признак того, что ты очень мудрый», — сказала Бадоса в интервью на YouTube-канале Georgy Tennis.