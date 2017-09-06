Кузнецова, Конта, Остапенко, Вандевеге сыграют в «ВТБ Кубке Кремля — 2017»

Стал известен заявочный список участников женского теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт в спортивном комплексе «Олимпийский» с 14 по 22 октября. Россию на этих соревнованиях представят Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Екатерина Макарова.

В список участников также, в частности, вошли: Йоханна Конта (Великобритания), Доминика Цибулкова (Словакия), Елена Остапенко (Латвия), Кристина Младенович (Франция), Дарья Гаврилова (Австралия), Коко Вандевеге (США), Карла Суарес-Наварро (Испания).