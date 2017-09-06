Стивенс упала со стула на пресс-конференции, пытаясь отмахнуться от мухи

Американка Слоан Стивенс на пресс-конференции после победы над латвийкой Анастасией Севастовой в четвертьфинале Открытого чемпионата США со счётом 6:3, 3:6, 7:6 сначала сняла кроссовок, чтобы убить залетевшую зал муху, а затем упала со стула, пытаясь отмахнуться от насекомого.

«Эта мерзость размером с дракона. Ненавижу насекомых. Откуда она взялась», — приводит слова Стивенс официальный сайт турнира.

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В полуфинале Стивенс сыграет со своей соотечественницей Винус Уильямс.