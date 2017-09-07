Кис нанесла поражение Канепи и сыграет с Вандевеге в полуфинале US Open

Американская теннисистка Мэдисон Кис одержала победу над эстонкой Кайей Канепи в четвертьфинале Открытого чемпионата США, игра в Нью-Йорке завершилась со счётом 6:3, 6:3.



Матч продолжался 1 час 8 минут. Кис 8 раз подала навылет и реализовала 3 брейк-пойнта из 8, не допустив двойных ошибок. У Канепи таких ошибок 2, ноль эйсов и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.



В полуфинале турнира Кис встретится со своей соотечественницей Коко Вандевеге, которая взяла верх над спортсменкой из Чехии Каролиной Плишковой.