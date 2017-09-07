Кудрявцев не смог выйти в четвертьфинал челленджера в Китае

Российский теннисист Александр Кудрявцев не смог пробиться в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Чжанцзягане (Китай). 7 сентября уроженец Екатеринбурга провёл два матча. В первом круге он в трёх партиях одолел представителя Австралии Маринко Матошевича (Q) со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2.

Во втором раунде соревнований Кудрявцев уступил хозяину кортов У Ди (7) со счётом 4:6, 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 4 минуты.

В первом круге У Ди победил другого представителя России Евгения Карловского — 6:3 6:3.