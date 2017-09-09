Дель Потро: Надаль играл очень умно, начиная со второго сета и до конца матча

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в полуфинале Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.



«Я просто всё время стоял с левой стороны, а когда он играл из-под линии, выигрывал очко. Рафаэль играл очень умно, начиная со второго сета и до конца матча», — приводит слова Дель Потро официальный сайт US Open.



В финале Надаль сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном, который стал первым представителем своей страны, достигшим такой стадии этого турнира с 1965 года.