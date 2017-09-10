Текстовая онлайн-трансляция финала US Open Надаль — Андерсон

Испанец Рафаэль Надаль (1) сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном (28) в финальном матче Открытого чемпионата США. По личным встречам Надаль ведёт со счётом 4:0, в том числе 3:0 на харде. За все поединки Андерсон выиграл у него только один сет — в третьем раунде «Мастерс 1000» в Париже — 2015.

Для Кевина это первый финал турнира «Большого шлема» в карьере. До того его лучшим результатом на «Шлемах» был четвертьфинал US Open — 2015. Надаль может завоевать 16-й титул на турнирах «Большого шлема» в карьере.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Поединок начнётся в 23:00 по московскому времени.