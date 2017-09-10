Ибин У стал первым китайцем, выигравшим юношеский турнир «Большого шлема»

Китаец Ибин У (2) завоевал титул на юношеском Открытом чемпионате США, победив лидера посева, аргентинца Акселя Хеллера, в двух партиях — 6:4, 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. У 6 раз подал навылет, сделал 3 двойные ошибки, 31 виннер, 30 невынужденных и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Хеллера 6 эйсов, 3 двойные, 16 ударов навылет, 24 неточности и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.



17-летний Ибин стал первым китайским теннисистом, выигравшим юношеский турнир «Большого шлема».

Увидеть концовку этого поединка можно в «твиттере».