Данилович и Костюк победили в парном разряде юниорского US Open

16-летняя сербка Ольга Данилович и 15-летняя украинка Марта Костюк (1) стали чемпионками юниорского Открытого чемпионата США в парном разряде. В финале они победили другой интернациональный дуэт — 17-летнюю хорватку Лею Бошкович и 16-летнюю китаянку Сю Ван — со счётом 6:1, 7:5.



Матч продолжался 1 час 3 минуты. Данилович и Костюк 1 раз подали навылет, сделали 2 двойные, 20 виннеров, 16 невынужденных ошибок, а также использовали 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Бошкович и Ван 1 двойная ошибка, 17 ударов навылет, 15 неточностей и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.



Для Данилович это третий титул на юниорских «Шлемах» в парном разряде после «Ролан Гаррос» — 2016 и Уимблдона-2017. Костюк в паре ранее не побеждала, зато выиграла Australian Open — 2017 в одиночке, победив в финале швейцарку Ребеку Масарову.