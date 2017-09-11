Надаль выиграл у Андерсона в трёх сетах и стал победителем US Open

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата США — 2017, в решающем противостоянии одержав победу над представителем ЮАР Кевином Андерсоном. Игра в Нью-Йорке завершилась со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 27 минут. Испанец 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Андерсона 10 эйсов и 4 двойных ошибки при отсутствии реализованных брейк-пойнтов.



Таким образом, 31-летний спортсмен по итогам своего 23-м финала турнира «Большого шлема» стал обладателем 16-го титула в одиночном разряде.

Заключительный отрезок финального матча доступен для просмотра в «Твиттере».