Макинрой: как долго Мугуруса будет 1-й? Зависит от того, когда вернётся Серена

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой оценил дальнейшие перспективы двукратной победительницы турниров «Большого шлема» испанки Гарбинье Мугурусы, которая 11 сентября стала первой ракеткой мира.

«Когда Гарбинье завоевала свой первый титул на турнирах «Большого шлема», то я подумал, что всего она выиграет не менее пяти. Я не знаю, как долго она будет на первой строчке рейтинга. Это зависит от того, как скоро вернётся Серена. Но я вижу её в топ-5 ещё как минимум на протяжении пяти лет», — цитирует Макинроя El Mundo.