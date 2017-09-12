Жена Андерсона: в год уходит не меньше $ 100 тыс. на проезд и проживание

Келси Андерсон, супруга финалиста US Open-2017 южноафриканца Кевина Андерсона, рассказала, какие функции выполняет в команде мужа.

«Я профессиональный бухгалтер, но в один момент поняла, что должна бросить практику, чтобы сопровождать Кевина по турнирам. Я не просто езжу с ним, но и веду всю финансовую отчётность, заказываю билеты и бронирую гостиницы. Каждый выполняет свои обязанности.

В среднем мы тратим около трёх тысяч долларов в неделю на отели, а в год только на проезд и проживание уходит не меньше $ 100 тыс.", — приводит слова супруги Андерсона Reuters.