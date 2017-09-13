Касаткина претендует на звание «Прорыв месяца»

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования в категории «Прорыв августа». На это звание претендуют американки Шелби Роджерс и Софья Кенин, а также россиянка Дарья Касаткина.



Проголосовать можно на официальном сайте тура.



Победительница будет объявлена 15 сентября.



В январе лучшей стала американка Коко Вандевеге, в феврале — француженка Кристина Младенович, в марте — японка Риса Одзаки, в апреле — россиянка Дарья Касаткина, в мае — представительница Латвии Елена Остапенко, в июне — словачка Магдалена Рыбарикова, в июле — канадка Бьянка Андрееску.