Стивенс: думаю, с моей игрой всё хорошо и менять ничего не нужно

Победительница Открытого чемпионата США 2017 года американка Слоан Стивенс сказала, что не намерена менять стиль своей игры, несмотря на критику со стороны журналистов, которые укоряли уроженку Флориды в слишком агрессивных действиях на корте.

“Думаю, с моей игрой всё хорошо и менять ничего не нужно. Если я могу играть достаточно хорошо, чтобы выиграть титул на турнире «Большого шлема», то и говорить о переменах не стоит. У меня всё получается, так что я буду делать то же самое”, — цитирует Стивенс Tennis World USA.