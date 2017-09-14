34-летняя Бовина вышла во второй круг турнира ITF в Лас-Вегасе

Российская теннисистка Елена Бовина (Q) вышла во второй круг турнира ITF в Лас-Вегасе (США), в двух партиях обыграв представительницу Австрии Барбару Хаас (2) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 28 минут. 34-летняя уроженка Москвы дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Лас-Вегасе Бовина поспорит с представительницей США Марией Матеас (Q).