Кончита Мартинес уволена с постов сборной Испании в КД и КФ

Испанка Кончита Мартинес уволена с постов капитана сборной своей страны в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации решением совета директоров испанской федерации тенниса. Об этом сообщает известный теннисный журналист Бен Ротенберг.



Заседание совета директоров состоялось сегодня, 14 сентября, в Барселоне. Анонимным голосованием было решено «сменить направление развития профессиональных сборных, а также поблагодарить Кончиту Мартинес за великолепную работу, проделанную за эти годы». Новые капитаны мужской и женской сборных будут названы в ближайшие дни.

В Кубке Федерации сборная Испании в этом году проиграла матч плей-офф Мировой группы Франции со счётом 0:4. В Кубке Дэвиса Испания уступила Сербии в четвертьфинале — 1:4.