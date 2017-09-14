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Кирьос: ради Хьюитта любой в нашей сборной готов пробить головой кирпичную стену

14 сентября 2017, четверг. 23:18 Теннис

Австралиец Ник Кирьос поделился своим отношением к Кубке Дэвиса и к капитану сборной Австралии — Ллейтону Хьюитту.

«Для меня Кубок Дэвиса — один из главных турниров, в которых я могу участвовать. Я очень хочу однажды победить в нём. Я вообще фанат командного спорта, и Кубок Дэвиса — пожалуй, самое близкое к командным видам, что есть в теннисе.

Мне нравится быть вместе с командой, с близкими приятелями, и пытаться добыть победу для страны. В целом вся неделя Кубка Дэвиса замечательна. Я обожаю играть не только за себя, но и за кого-то ещё. К тому же у нас лучший капитан из всех. Любой в нашей сборной ради него готов пробить головой кирпичную стену. Он оказывает мне невероятную поддержку, помогает психологически.

Кубок Дэвиса в этом году творил со мной настоящие чудеса. Я получал огромное удовольствие от того, что проводил время с ребятами, веселился. Понимал, что теннис совсем даже неплох, что можно расслабиться и весело провести время", — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.

В пятницу Кирьос сыграет вторым запуском со вторым номером Бельгии — Стивом Дарси.

Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
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Ллейтон Хьюитт Ник Кирьос Кубок Дэвиса
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