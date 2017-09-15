Куницын: Рублёв проигрывал обоим ребятам из команды Венгрии. Соперник силён

Капитан сборной России в матче с командой Венгрии в Кубке Дэвиса Игорь Куницын рассказал о настрое подопечных на противостояние плей-офф. 15 сентября первыми на корт выйдут Мартон Фучович и Андрей Рублёв, затем сыграют Аттила Балаж и Карен Хачанов.

«Рейтинг не совсем отражает положение дел. Мы прекрасно знаем, что Андрей Рублёв проигрывал обоим ребятам из команды Венгрии. Фучович в этом сезоне нанес поражения Жене Донскому и Мише Южному, на грунте он представляет большую опасность. В этом году впервые вошёл в топ-100. Что касается Балажа, то он проводит лучший сезон в карьере, в этом году обыграл Андрея Рублёва как раз на грунте. Поэтому настраиваемся на очень серьёзный матч, соперник силён.

Уверен, что эта команда способна побороться за главный командный трофей в теннисе. Надо учитывать, что у нас есть ещё и другие ребята, которые также часть сборной: это и Женя Донской, и Андрей Кузнецов, молодые ребята подтягиваются. Будем надеяться, что уже скоро наша сборная будет бороться за Кубок Дэвиса каждый год", — цитирует Куницына официальный сайт ФТР.