Цонга: перед матчем с Джере волновался, потому что давно не играл в Кубке Дэвиса

Француз Жо-Вильфрид Цонга поделился впечатлениями от победы над сербом Ласло Джере со счётом 7:6 (7:2), 6:3, 6:3 во втором поединке полуфинала Мировой группы Кубка Дэвиса.

«Я некоторое время не играл в Кубке Дэвиса, поэтому перед выходом на корт немного волновался. Всегда испытываешь особенные эмоции, когда играешь за сборную. Я рад, что победил и сравнял счёт. В первом сете я нервничал и не мог справиться с эмоциями, но затем сделал обратный брейк, выиграл тай-брейк и успокоился. С того момента моя игра стала лучше и увереннее.

Надеюсь, нам удастся выйти вперёд после парного матча», — приводит слова Цонги We love tennis.