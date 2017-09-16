Кукушкин: победил Пелью только благодаря казахстанским болельщикам

Казахстанец Михаил Кукушкин, переигравший в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса с командой Аргентины Гидо Пелью со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:2, 6:4, прокомментировал ход встречи.

«Я никогда раньше не встречался с Пельей на индивидуальных турнирах, но знал, что мне будет противостоять очень сильный теннисист, настраивался на тяжелейший поединок с ним.

В итоге одолел Гидо Пелью только благодаря нашим болельщикам. После поражения в первом сете ребята начали меня так здорово поддерживать, что я почувствовал в себе ещё большую уверенность, каким-то непостижимым образом сначала «вытащил» вторую партию, а затем выиграл и весь матч. Они призывали меня продолжать борьбу, ни в коем случае не сдаваться. Я загорелся от их слов, стал действовать более агрессивно в атаке и построил крепкую оборону, а соперник, наоборот, сник», — приводит слова Кукушкина Inform Turbo.