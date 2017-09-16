Шарапова: Дементьева завидовала мне из-за контрактов и всегда косо смотрела

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова рассказала, что чувствовала зависть со стороны соперниц.

«Я столкнулась с завистью. Мне завидовали не потому, что я выигрывала и была сильной соперницей, а потому, что снималась во всех этих рекламах. Некоторых теннисисток это просто выводило из себя. Лена Дементьева всегда ездила на турниры с мамой. Она буквально сверлила меня взглядом и всегда смотрела косо. Однажды я узнала от своего массажиста, который работал со многими российскими теннисистками, что мама Дементьевой сказала, что она не может заключить ни одного контракта в Японии, потому что все компании выбрали меня», — написала Шарапова в своей автобиографии.