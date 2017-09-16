Панова и Пивоварова проиграли в квалификации турнира в Гуанчжоу

Россиянка Александра Панова в первом раунде квалификации турнира в Гуанчжоу уступила голландке Лесли Керкхове (2) со счётом 4:6, 4:6. За выход в основную сетку соревнований 25-летняя представительница Нидерландов, занимающая 154-е место в рейтинге WТА, поспорит с японкой Рико Саваянаги (8).

Ещё одна российская теннисистка Анастасия Пивоварова проиграла американке Жаклин Како (6) со счётом 3:6, 6:4, 3:6. В финале отборочных соревнований 26-летнюю американку ждёт противостояние с местной теннисисткой.