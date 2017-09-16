Кузнецов сыграет с Троицки, а Медведев — с Фаббьяно в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялась жеребьёвка турнира АТР, который пройдёт на харде в зале с 18 по 24 сентября. Лидер посева испанец Роберто Баутиста-Агут во втором круге сыграет либо с бразильцем Рожериу Дутрой да Силвой, либо с чехом Иржи Веселы. Первым соперником француза Жо-Вильфрида Цонги (2) станет победитель матча между россиянином Евгением Донским (WC) и португальцем Жоау Соузой.

Андрей Кузнецов в первом круге скрестит ракетки с сербом Виктором Троицки (7), Евгений Тюрнев (WC) постарается оказать сопротивление немцу Филиппу Кольшрайберу (5), Даниил Медведев встретится с итальянцем Томасом Фаббьяно, а Михаил Южный сыграет с победителем квалификации.

Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете на «Чемпионате».