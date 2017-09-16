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Кузнецов сыграет с Троицки, а Медведев — с Фаббьяно в Санкт-Петербурге

16 сентября 2017, суббота. 15:54 Теннис

В Санкт-Петербурге состоялась жеребьёвка турнира АТР, который пройдёт на харде в зале с 18 по 24 сентября. Лидер посева испанец Роберто Баутиста-Агут во втором круге сыграет либо с бразильцем Рожериу Дутрой да Силвой, либо с чехом Иржи Веселы. Первым соперником француза Жо-Вильфрида Цонги (2) станет победитель матча между россиянином Евгением Донским (WC) и португальцем Жоау Соузой.

Андрей Кузнецов в первом круге скрестит ракетки с сербом Виктором Троицки (7), Евгений Тюрнев (WC) постарается оказать сопротивление немцу Филиппу Кольшрайберу (5), Даниил Медведев встретится с итальянцем Томасом Фаббьяно, а Михаил Южный сыграет с победителем квалификации.

Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Кузнецов Даниил Медведев Михаил Южный St. Petersburg Open
Новости. Теннис
16 сентября 2017, суббота
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15:16 Донской, Тюрнев и Цонга получили «уайлд-кард» на турнире в Санкт-Петербурге
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20:19 Кар. Плишкова уволила своего тренера
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18:55 Гоффен победил Миллмана в первом матче полуфинала КД Бельгия — Австралия
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16:14 Германия вышла вперёд в матче с Португалией, Беларусь — со Швейцарией в КД
15:41 Шварцман сравнял счёт в матче Казахстан — Аргентина в плей-офф Кубка Дэвиса
14:26 Куницын: Рублёв проигрывал обоим ребятам из команды Венгрии. Соперник силён
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13:14 Кукушкин одолел Пелью в матче Кубка Дэвиса Казахстан — Аргентина
13:01 Фетт вышла в полуфинал турнира в Токио
12:12 Сборная Японии повела 2-0 в матче с Бразилией в плей-офф Кубка Дэвиса
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