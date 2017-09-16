Эрбер и Маю уверенно победили Зимонича и Краиновича в полуфинале Кубка Дэвиса

Сборная Франции вышла вперёд в домашнем полуфинале Мировой группы Кубка Дэвиса против сборной Сербии. В парном матче очко своей команде принесли Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю, которые уверенно победили Филипа Краиновича и играющего капитана сербской команды Ненада Зимонича — 6:1, 6:2, 7:6 (7:3).



Матч продолжался 1 час 51 минуту. Французы выполнили 13 эйсов, сделали 3 двойные ошибки, 37 ударов навылет, 17 невынужденных и реализовали 6 брейк-пойнтов из 11. На счету сербов 2 эйса, 2 двойные, 21 виннер, 22 неточности и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.



Кубок Дэвиса. Полуфинал Мировой группы. Лилль

Франция — Сербия — 2-1.