Пуэц и Штруфф принесли Германии второе очко в матче плей-офф КД с Португалией

Тим Пуэц и Ян-Леннард Штруфф принесли сборной Германии второе очко в выездном матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса против сборной Португалии, обыграв Гастау Элиаша и Жоау Соузу в пяти партиях — 6:2, 4:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.



Матч продолжался 3 часа 40 минут. В матче было сделано 7 брейков, 5 из которых были на счету немецкой пары.



В воскресенье Жоау Соуза должен сыграть с Яном-Леннардом Штруффом, а Педро Соуза — с Седрик-Марселем Штебе.



Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы. Лиссабон

Португалия — Германия — 1-2.