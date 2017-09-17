На турнир в Санкт-Петербурге приедет лучший теннисный фристайлер мира

Гостем турнира в Санкт-Петербурге, который пройдёт с 18 по 24 сентября на харде в зале, станет известный теннисный фристайлер Стефан Боич. Об этом рассказал руководитель цифровых и специальных проектов соревнований St. Petersburg-2017 Виктор Чернов.

«Каждый день мы будем разыгрывать различные подарки среди зрителей. К нам на турнир вновь приедет Стефан Боич — лучший теннисный фристайлер мира. Если кто-то из-зрителей сможет продемонстировать трюки лучше, чем он, то получит за это подарки», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.