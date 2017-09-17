Чорич: надеюсь провести концовку сезона на высоком уровне

Хорват Борна Чорич поделился впечатлениями от организации турнира в Санкт-Петербурге, а также оценил своё выступление в текущем сезоне.

«Я приехал два дня назад, и, на мой взгляд, условия тут прекрасные — и арена, и отель, он просто замечательный. Мне очень приятно здесь находиться. Прогулки по городу пока не было, но я слышал, что он тоже очень красивый. Сегодня или завтра обязательно выберусь на ознакомительный тур по Санкт-Петербургу.



Что касается Штруффа, то мы пару недель назад встречались с ним на турнире в Уинстон-Салеме, тогда был очень упорный матч, он победил, но это теннис. Конечно, встреча будет непростой, он хороший игрок, к тому же любит подобные условия. Но я сейчас хорошо играю, с нетерпением жду первого матча.



Сезон для меня был крайне неровным. В начале года я играл плохо, потому что до этого перенес операцию на колене. Я до сих пор восстанавливаюсь после этой травмы, но доволен тем, как прошла вторая часть сезона. А лучший свой теннис в этом сезоне я стал показывать буквально пару месяцев назад. Американская серия сложилась для меня хорошо. Надеюсь, что смогу провести на высоком уровне концовку сезона», — приводит слова Чорича пресс-служба турнира.