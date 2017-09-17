Кудрявцев проиграл Алботу в квалификации в Петербурге, трижды не подав на сет

Россиянин Александр Кудрявцев в двух партиях проиграл Раду Алботу (1) из Молдавии в первом раунде квалификации турнира ATP 250 в Санкт-Петербурге — 5:7, 5:7. При этом в первом сете Кудрявцев вёл с двумя брейками, после чего проиграл пять геймов подряд, а во втором, отыгравшись с 1:4, подавал на сет и заработал четыре сетбола, включая двойной.



Общая продолжительность поединка составила 1 час 56 минут. Албот выполнил 2 эйса, сделал 2 двойные ошибки и использовал 6 брейк-пойнтов из 17. На счету Кудрявцева 7 эйсов, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.



В финале квалификации Албо сыграет с британцем Лиамом Броэди (6).