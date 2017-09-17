Фучович обыграл Хачанова, выбив Россию из числа участников Мировой группы КД

Мартон Фучович принёс сборной Венгрии третье, победное очко в домашнем матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса со сборной России, в трёх сетах обыграв Карена Хачанова — 7:5, 6:4, 6:4.

Фучович выполнил 2 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки, 34 раза пробил навылет, сделал 33 невынужденные и использовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Хачанова 2 эйса, 5 двойных, 18 виннеров, 32 невынужденные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. Отметим, что двойной брейк-пойнт Карен упустил в последнем гейме, когда соперник подавал на матч.

Таким образом, едва вернувшись в элитный дивизион, Россия сразу его покинула. Венгрия же последний раз была в Мировой группе в 1996 году и вылетела, проиграв в плей-офф как раз российской сборной.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.



Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы. Будапешт

Венгрия — Россия — 3-1.