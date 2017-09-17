Капитан сборной Венгрии: это почти всё равно что выйти в плей-офф ЧМ по футболу

Капитан сборной Венгрии Габор Ковеш поделился эмоциями и ожиданиями после победы над сборной России в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.



«Надеюсь, наш успех побудит большее число людей в Венгрии обратить внимание на теннис. Я не хочу сказать, что все побегут заниматься теннисом, потому что мы вышли в Мировую группу — но, думаю, теперь Венгрия будет на теннисной карте мира. Это почти то же самое, как выйти в 1/8 чемпионата мира по футболу, и для нас это огромный успех. Надеюсь, в будущем у нас появится больше спонсоров, и мы сможем помогать талантливым юниорам пробиваться наверх и переходить в профессиональный теннис», — цитирует Ковеша официальный сайт Кубка Дэвиса.