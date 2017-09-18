Капитан сборной Бельгии: думаю, мы показали великолепный теннис

Джон ван Херк, капитан сборной Бельгии в Кубке Дэвиса, прокомментировал выступление своих подопечных в воскресенье. Напомним, что бельгийцы выиграли оба матча и вышли в финал — второй раз за три года.



«Начало дня складывалось для нас очень непросто. Кирьос — очень серьёзный соперник, но Давид сумел зацепиться во втором сете, и с этого момента игра начала переворачиваться в нашу пользу. Это одна из важнейших побед в карьере Давида. Он сыграл просто невероятно. Кирьос и Томпсон сделали всё, что могли, но, думаю, мы показали великолепный теннис.



Для нас Кубок Дэвиса очень важен. Конечно, это большой стресс, но главное — мы провели невероятную неделю и вышли в финал.



Мы начинали этот сезон с поездки в Германию без Давида. Миссия казалась невыполнимой, но мы сумели добиться там победы, поставили целью выход в финал — и вот мы сделали это. Просто невероятно!», — цитирует ван Херка официальный сайт Кубка Дэвиса.