Сугита победил Монтейро и вывел Японию в Мировую группу Кубка Дэвиса

Сборная Японии стала последним участником Мировой группы Кубка Дэвиса — 2018, обыграв команду Бразилии со счётом 3-1. Решающее очко японцам принёс Юити Сугита, который в трёх сетах обыграл Тьяго Монтейро — 6:3, 6:2, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 55 минут. На счету Сугиты 5 эйсов, 2 двойные и 42 невынужденные ошибки, 24 виннера и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15. Монтейро подал навылет 4 раза, допустил 4 двойные и 55 невынужденных ошибок, заработал 11 виннеров и реализовал 2 брейк-пойнта из 5.