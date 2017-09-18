Касаткина и Гаврилова вышли в четвертьфинал турнира в Токио в паре

Россиянка Дарья Касаткина и представительница Австралии Дарья Гаврилова вышли во второй круг турнира в Токио Pan Pacific Open в парном разряде. На старте соревнований Касаткина и Гаврилова обыграли украинку Людмилу Киченок и словенку Катарину Среботник — 1:6, 7:5, [10:7].

Поединок продолжался 1 час 28 минут. Касаткина и Гаврилова выполнили 1 эйс, совершили 3 двойные ошибки и использовали 3 брейк-пойнта из 5. На счету Киченок и Среботник 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 17.

Соперницы Касаткиной и Гавриловой по четвертьфиналу ещё не определены.