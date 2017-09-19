Сампрас: если Надаль будет играть до 35, у него отличные шансы обогнать Федерера

Легендарный американский теннисист Пит Сампрас, владевший рекордом в 14 побед на турнирах «Большого шлема» до того, как его побил Роджер Федерер, оценил шансы Рафаэля Надаля на то, чтобы опередить швейцарца. В активе Надаля после триумфа на US Open стало 16 трофеев «Шлемов» — на 3 меньше, чем у Федерера.



«В целом всё зависит от Рафы, от того, насколько он хочет играть, насколько любит теннис. Если он будет играть до 35 лет, то у него очень хорошие шансы обогнать Роджера. Он всегда будет фаворитом на „Ролан Гаррос“. На Уимблдоне ему будет тяжело, но на двух хардовых „Шлемах“ он будет входить в число двух — трёх фаворитов», — приводит слова Сампраса The Independent.