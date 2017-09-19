Гарсия и Пуиг вышли во второй круг турнира в Токио

Француженка Каролин Гарсия (9) вышла во второй круг турнира в Токио, в двух сетах обыграв представительницу Беларуси Александру Саснович (LL) со счётом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 24 минуты. Каролин трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 7 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Гарсия поспорит с представительницей Японии Куруми Нарой (WC).

Токио. Женщины. Первый круг

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, LD) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй, Q) — 2:6, 6:1, 6:1.