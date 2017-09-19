Хибино победила Чан Кайчэнь и может сыграть с Остапенко на турнире в Сеуле

Японская теннисистка Нао Хибино вышла во второй круг турнира в Сеуле, в двух партиях обыграв представительницу Китайского Тайбэя Чан Кайчэнь со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Нао 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Сеуле Хибино поспорит с победительницей противостояния Елена Остапенко (Латвия, 1) — Юханна Ларссон (Швеция).