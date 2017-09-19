Цибулкова победила Суарес-Наварро на старте турнира в Токио

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова (5) вышла во второй круг турнира в Токио, в двух сетах обыграв представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Уроженка Братиславы совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету Карлы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Цибулкова поспорит с победительницей противостояния Катержина Синякова (Чехия) — Яна Чепелова (Словакия, Q).