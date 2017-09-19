Родина победила Ар. Родионову на турнире в Гуанчжоу, выиграв третий сет 6:0

Россиянка Евгения Родина пробилась во второй круг турнира в Гуанчжоу, в трёх партиях обыграв представительницу Австралии Арину Родионову со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:0. Матч продолжался 2 часа 20 минут. Евгения 1 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 8 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гуанчжоу Родина поспорит с китаянкой Ван Яфань, которая победила бельгийку Элисе Мертенс (5) — 6:2, 7:6 (7:5).