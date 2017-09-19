Финальный матч Кубка Дэвиса Франция — Бельгия пройдёт в Лилле на харде

Финальный матч Кубка Дэвиса между мужскими сборными Франции и Бельгии пройдёт на арене «Пьер Моруа» в Лилле, вмещающей 27 тыс. зрителей, сообщает официальный сайт соревнований. Игры состоятся на хардовом покрытии 24-26 ноября 2017 года.

В 2014 году сборная Франции на этом стадионе в финале Кубка Дэвиса проиграла команде Швейцарии со счётом 1:3. Та встреча прошла на грунте.

В полуфинале Кубка Дэвиса — 2017 французские теннисисты обыграли команду Сербии со счётом 3:1, а бельгийцы одолели австралийцев — 3:2.