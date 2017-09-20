Камельзон: «мёртвый» тренер не может зажечь таких игроков, как Хачанов и Рублёв

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон прокомментировал поражение сборной России от сборной Венгрии в выездном матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.



«Считаю, тренерский состав, который там находился (то, что я видел по телевизору), он уже требует того, чтобы кое-кого отправляли на тренерскую пенсию. Пусть идут и работают у себя дома, где-нибудь в своих клубах, но не на уровне чемпионата мира. Одни и те же лица, которые уже ничего не могут принести команде, никакого совета. Не хочу обижать людей и называть фамилии, но ребята, давайте уже посмотрим какие-то новинки. Посмотрите, что творится у звёзд мирового тенниса. Беккер активно консультировал и принимал участие в судьбе Джоковича. И Лендл работает, и Эдберг работал. То есть сейчас работают люди, которые понимают, что надо делать для того, чтобы выиграть Уимблдон или US Open. Сегодня у нас этого нет.



У кого есть какая тренерская мысль? У кого светятся глаза и кто понимает решение этого вопроса? Глаза даже не светятся! А ведь «мёртвый» тренер не может чем-то зажечь молодого человека, да ещё таких темпераментных, как Хачанов, а тем более Рублёв с его психологией. Он что, будет с «мертвечиной» разговаривать? На кого он будет ориентироваться? Кто ведёт эту команду?», — сказал Камельзон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

«Ну давайте всё свалим на молодёжь и капитана!» Камельзон — о наболевшем Владимир Камельзон, разбирая поражение сборной России в Кубке Дэвиса, попытался ответить на два извечных вопроса – кто виноват и что делать?