Павлюченкова победила китаянку Ван Цян и вышла в четвертьфинал турнира в Токио

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Токио, во втором круге соревнований победив представительницу Китая Ван Цян в трёх сетах. Матч завершился со счётом 6:4, 4:6, 6:2.



Противостояние заняло 2 часа и 1 минуту. Россиянка 6 раз подала навылет, реализовала 8 брейк-пойнтов из 17, а также допустила 7 двойных ошибок. У китаянки 3 эйса, 2 двойных ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.



В четвертьфинале турнира Павлюченкова встретится с сильнейшей из пары Барбора Стрыцова — Йоханна Конта.