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Кузнецова: в сборной Шарапова чуть-чуть оттаивала, вела себя по-другому

20 сентября 2017, среда. 13:54 Теннис

Россиянка Светлана Кузнецова рассказала о своих отношениях с бывшей первой ракеткой мира Марией Шараповой и её манере поведения в туре.

«Виделись ли мы на US Open? Да, но очень редко. Однажды я зашла в раздевалку, её ящик был недалеко от моего, мы встретились, поздоровались. Это было после того, как Маша обыграла Симону Халеп. Я сказала ей: «Поздравляю!» Она удивлённо на меня посмотрела и спросила: «С чем?». В общем, мы друг друга не поняли в тот момент, просто перекинулись парой фраз и никакие серьёзные вещи не обсуждали. Маша всегда держит дистанцию в отношениях с коллегами в туре. У нас с ней нормальные отношения, но вряд ли мы будем что-то всерьёз с ней обсуждать.

В сборной она чуть-чуть оттаивала, вела себя по-другому. Я её за это не осуждаю, она сама выбрала этот путь и в чем-то я её даже понимаю. К ней приковано столько внимания, вполне допускаю, что человек просто хочет закрыться от всего этого", — цитирует Кузнецову «Советский спорт».

Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Мария Шарапова Светлана Кузнецова
Новости. Теннис
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