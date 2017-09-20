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Рублёв: на ВТБ Кубке Кремля я буду играть обязательно!

20 сентября 2017, среда. 17:00 Теннис

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своём намерении выступить на турнире «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт в Москве с 14 по 22 октября. В рейтинге ATP 19-летний уроженец Москвы располагается на 37-й строчке.

«На Кубке Кремля я буду играть обязательно! После Шанхая приеду в Москву. Но чёткой цели выиграть Кубок Кремля нет. Просто хочу как можно чаще показывать свой теннис, качественный. Если в Москве это удастся — могу и пройти далеко», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андрей Рублёв Кубок Кремля
Новости. Теннис
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