Рублёв: на ВТБ Кубке Кремля я буду играть обязательно!

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своём намерении выступить на турнире «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт в Москве с 14 по 22 октября. В рейтинге ATP 19-летний уроженец Москвы располагается на 37-й строчке.

«На Кубке Кремля я буду играть обязательно! После Шанхая приеду в Москву. Но чёткой цели выиграть Кубок Кремля нет. Просто хочу как можно чаще показывать свой теннис, качественный. Если в Москве это удастся — могу и пройти далеко», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата».