Медведев: стыдно за своё поведение на корте, работаю с психологом

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от итальянца Томаса Фаббьяно со счётом 6:7 (4:7), 5:7 в первом круге турнира в Санкт-Петербурге, а также оценил причина поражения в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса от команды Венгрии.



«Не досчитался сегодня двух ракеток. В этом году мой тренер не везде может ездить, он тренер академии, а не мой личный. Что касается сегодняшнего матча, я выполз из ямы, когда почти проиграл встречу, казалось, что можно сделать камбэк. По ходу матча вообще ничего не получалось. Я работаю во Франции с психологом, мы оба понимаем, что нужно делать, но пока не получается. Мне очень стыдно, что я так себя веду на корте, я понимаю, как это выглядит. В жизни я спокойный человек, никогда не выхожу из себя.

Было очень обидно проиграть в Кубке Дэвиса. От себя сделал всё что мог. Все ребята боролись до конца, есть горечь поражения, но в то же время в тот момент мы были слабее. Хотел реабилитироваться здесь, но не получилось. К «одиночке», честно говоря, не готов на грунте. Все ребята устали после перелёта из Америки, поэтому мы с Костей играли в паре. В принципе играли неплохо, в каждом матче нам чуть-чуть не хватило. С Игорем Куницыным я был не знаком, успели пообщаться, так что для нас неделя получилась продуктивной.

Непросто переходить с одного покрытия на другое, хотя чувствую себя нормально. Но причины в поражениях не только в этом, это моё шестое поражение подряд. У меня всегда есть желание играть в Кубке Дэвиса, это своеобразные матчи, но очень приятные», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.