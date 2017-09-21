Обидчик сборной России Венгрия сыграет с бельгийцами в 1/8 финала Кубка Дэвиса

Состоялась жеребьёвка первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса-2018. Финалисты текущего розыгрыша турнира сборные Франции и Бельгии за выход в четвертьфинал поспорят с командами Нидерландов и Венгрии соответственно. Напомним, что именно венграм сборная России уступила в плей-офф Мировой группы.
Кубок Дэвиса-2018. Пары 1/8 финала (первыми указаны хозяева)
Франция (1) — Нидерланды
Япония — Италия (8)
Испания — Великобритания (3)
Австралия (6) — Германия
Казахстан — Швейцария (5)
Хорватия (4) — Канада
Сербия (7) — США
Венгрия — Бельгия (2).