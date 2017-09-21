Викмайер обыграла Корне и встретится с Крунич в полуфинале турнира в Гуанчжоу

Бельгийская теннисистка Янина Викмайер пробилась в полуфинал турнира в Гуанчжоу (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Франции Ализе Корне (6) со счётом 6:1, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут. Янина 1 раз подала навылет и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в финал соревнований в Гуанчжоу 27-летняя уроженка Лира поспорит с представительницей Сербии Александрой Крунич. Турнир завершится 23 сентября.