Чжан Шуай: в матче с Козловой я сыграла даже лучше, чем рассчитывала

Китаянка Чжан Шуай поделилась впечатлениями после победы над украинкой Катериной Козловой в четвертьфинале турнира в Гуанчжоу со счётом 6:1, 6:1. За выход в финал она поспорит с россиянкой Евгенией Родиной.

«Я провела прекрасный матч и сыграла даже лучше, чем рассчитывала. Я предполагала, что поединок сложится гораздо сложнее для меня. Но в целом я была к нему отлично готова. В этом году у меня насыщенное расписание турниров, но я смогла найти баланс в тренировках на корте и за его пределами.

Я ощущаю особую связь с этим турниром, потому что именно здесь выиграла свой первый титул. Думаю, я всегда хорошо играла здесь. Надеюсь сохранить отличную форму и в следующем матче», — цитирует Чжан Шуай официальный сайт тура.