Вихлянцева вышла во второй раунд квалификации турнира в Ухане

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева (2) вышла во второй раунд квалификации турнира в Ухане. На старте отборочных соревнований она в двух сетах обыграла представительницу Китая Гао Синьюй со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Наталья трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

Следующей соперницей Вихлянцевой будет представительница Греции Мария Саккари (11).